استياء بين موظفي "بي.بي.سي" بسبب قرارالمدير العام حول مواقع التواصل الاجتماعي

قال المدير العام الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، تيم ديفي، للموظفين إن عليهم عدم نشر آرائهم السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب واستياء بين الموظفين.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد "شعر المساهمون المستقلون ومذيعو "بي.بي.سي" بالغضب والارتباك في نهاية هذا الأسبوع في أعقاب تعليقات المدير العام الجديد، حول القيود المفروضة على استخدامهم لمواقع التواصل الإجتماعي.

وتولّى ديفي (53 عاما) المنصب، يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح المدير العام السابع عشر للمؤسسة التي تاسست قبل 98 عاما.

وقال، يوم الخميس، في أول خطاب أمام الموظفين: إنه "إذا أردت أن تكون كاتب رأي في مقال أو مدافعا عن حملة حزب ما على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا خيار متاح لكن يجب أن تكون وقتها خارج "بي.بي.سي"".

وعلل ديفي قراره بأن الموظفين بآرائهم "يخاطرون بالسمعة الحيادية للمؤسسة الإعلامية"، بحسب ذات الصحيفة.