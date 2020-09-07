الإعلان عن موعد إطلاق "آيفون 12"

وقال الصحفي مارك جورمان عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نقلاً عن مصادر في الشركة، أنّ الكشف عن موعد إطلاق "آيفون 12" سيكون هذا الأسبوع.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020

وكانت شركة "آبل" تكشف النقاب، عادة، عن منتجها الرائد في أوائل سبتمبر/ أيلول من كل عام، لكنها أكدت سابقا أنها ستتأخر هذا العام بسبب جائحة كورونا.

علاوة على ذلك، فإن الشركة، وفقًا لما ذكره جورمان، ستقدم مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة عبر الإنترنت، ستحتوي أيضًا على الجيل السادس من ساعة "آبل" الذكية.