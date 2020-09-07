"الحوت الأزرق" يتسبب في غرق 3 شبان إيرانيين

انتحر 3 شبان إيرانيين، أمس الأحد، غرقا في بحر قزوين بسبب تأثرهم بلعبة الحوت الأزرق المتداولة في البلاد، فيما تم إنقاذ رابع قبل الغرق.

ووفقا لوكالة"تسنيم" المحلية، فإن مدير خفر السواحل في محافظة مازندران شمالي إيران، نقي كريميان، أكد أن "4 شبان من أهالي مدن تبريز وأردبيل وأصفهان وإيذة التابعة لخوزستان جنوبي البلاد، أمسكوا بأيدي بعضهم ودخلوا مياه بحر قزوين العميقة، بسبب تأثرهم بلعبة الحوت الأزرق".

وأضاف كريميان أن "رجال الإنقاذ المتمركزين على شواطئ مازندران حذروا الشبان الأربعة بضرورة التراجع، لكنهم لم يستجيبوا، وبعد دخولهم المياه، داروا حول بعضهم بعضا بطريقة مخططة وغرقوا تحت الماء بصمت".

وتابع أن "أحد البحارة الذي كان موجودا بالقرب من مكان الحادث، شاهد حركة أحد هؤلاء الشبان، فحاول المساعدة، لكنه واجه مقاومة من الغريق، غير أن رجال الإنقاذ تمكنوا من المساعدة وأنقذوا أحد الشبان".

وقال النائب الاجتماعي لقيادة حفظ القانون في مازندران: "إن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث ووجدوا أن أربعة شبان من أصفهان وعزة وخوزستان وأردبيل غرقوا أثناء السباحة في منطقة السباحة المحظورة".

وأضاف: "مع وجود رجال الإنقاذ في الوقت المناسب، تم سحب اثنين منهم من المياه وغرق اثنين آخرين بسبب الاختناق في البحر".