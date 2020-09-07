تسريب مشاهد من فيلم توم كروز "المهمة المستحيلة"...فيديو

وكعادته يحب كروز القيام بالحركات الخطيرة بنفسه، ففي أحد المقاطع يظهر وهو يقود دراجة نارية ليقفز في الهواء عاليا ويهبط بمظلته من ارتفاع شاهق.
Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020
الأمر الذي أدى لردود فعل على وسائل التواصل. وقال أحدهم: "كالعادة سينجح كروز وتفتح مظلته في الوقت المناسب، بينما الدراجة لن تنجو من السقوط".
Tom Cruise 🔥🙏 pic.twitter.com/PITkysh2CY— JON ¥ $NOW (@BeingKingSnow) September 7, 2020
يذكر بأن تصوير الفيلم تم تأجيله لخمسة أشهر بسبب تفشي جائحة "كورونا"، الأمر الذي أخّر من إصدار الفيلم.
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