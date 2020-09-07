ضجة في السعودية بسبب سائق يصور النساء دون علمهن... فيديو

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص، قالوا إنه آسيوي يعمل سائق سيارة "ليموزين" ويقوم بتصوير زبائنه من السيدات دون علمهن.
#فيديو | 🎥— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) September 6, 2020
من أمن العقاب أساء الأدب.
اثار سائق "ليموزين" استهجان المغردين لتصويره الراكبات دون عِلمهن، ونشره الفيديوهات عبر حسابه في #تيك_توك
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#السعودية #سائق_يصور_الراكبات #النيابة_العامة pic.twitter.com/s6cyDEaZ55
ولفت متداولو الفيديو إلى أن السائق قام بنشر هذه المقاطع التي صورها خلال قيادة سيارته عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك".
وتسبب ذلك في استهجان الكثير من المغردين عبر "تويتر" وطالبوا بالقبض عليه وتطبيق العقوبة بحقه على ما قام به من تصوير النساء دون علمهن.
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