رجل يحاول ملاحقة ذبابة فيدمر منزله

دمر رجل في الثمانين من عمره جزءا كبيرا من منزله بعدما حاول ملاحقة ذبابة وطردها.

واستخدم الرجل المضرب الكهربائي لاصطياد الذبابة التي سببت له إزعاجا أثناء تناوله العشاء.

وضرب الفرنسي أسطوانة غاز أثناء ملاحقته الذبابة ما أدى إلى تسرب الغاز وانفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف منزله، الذي لم يعد صالحاً للسكن.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، نجا الرجل بأعجوبة ولم يصب إلا بحروق بسيطة في يديه. ومن غير المعروف مصير الذبابة حتى الآن.

في وقت سابق، هز انفجار عنيف وسط العاصمة الجورجية تبليسي، إثر انفجار عبوة غاز، ما تسبب بسقوط قتيل واحد ووقوع إصابات خطيرة بين المواطنين.