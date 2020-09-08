بمشارركة عارضة صومالية... علامة تجارية عالمية تكشف عن أول حجاب لها... صور

أصبحت عارضة أزياء من أصول صومالية، حليمة عدن، نجمة حملة عالمية أطلقتها شركة "تومي هيلفيغر" هذا الخريف.

وصنعت العلامة التجارية، الحجاب لأول مرة، من قماش الجاكار الخفيف وبلون رمادي. وهو مزين بالأحرف الأولى للشركة "TH".

وليس من المستغرب أن تصنع الشركة أزياء تراعي الحشمة فهي تلبي احتياجات السوق، كما ارتدت عدن، سابقا، بوركيني من إنتاج تومي هيلفيغر.

ونشرت العارضة الصومالية صورة مرتدية أزياء "تومي هيلفيغر" معلقة، فخورة جدا بالرؤيا الجديدة لدى "تومي هيلفيغر"، التي تخلق أزياء على أساس الاستدامة دون أن تهدر شيئا وترحب بالجميع.

View this post on Instagram A post shared by Halima (@halima) on Aug 31, 2020 at 7:12am PDT

في نفس السياق، نشرت حليمة في 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" شاكرة كل من ساعدوها في الظهور على الغلاف التاريخي للذكرى الـ50 لإصدار المجلة.