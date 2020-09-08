بمشارركة عارضة صومالية... علامة تجارية عالمية تكشف عن أول حجاب لها... صور

وصنعت العلامة التجارية، الحجاب لأول مرة، من قماش الجاكار الخفيف وبلون رمادي. وهو مزين بالأحرف الأولى للشركة "TH".
Tommy Hilfiger Launches Its First Hijab https://t.co/1kmQuomKNc pic.twitter.com/fYkKuRKOlr— Suzanne (@suzannecru) September 6, 2020
وليس من المستغرب أن تصنع الشركة أزياء تراعي الحشمة فهي تلبي احتياجات السوق، كما ارتدت عدن، سابقا، بوركيني من إنتاج تومي هيلفيغر.
ونشرت العارضة الصومالية صورة مرتدية أزياء "تومي هيلفيغر" معلقة، فخورة جدا بالرؤيا الجديدة لدى "تومي هيلفيغر"، التي تخلق أزياء على أساس الاستدامة دون أن تهدر شيئا وترحب بالجميع.
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في نفس السياق، نشرت حليمة في 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" شاكرة كل من ساعدوها في الظهور على الغلاف التاريخي للذكرى الـ50 لإصدار المجلة.
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