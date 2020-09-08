لا يقتصر الأمر على مجرد وضعه في الثلاجة... 4 طرق صحيحة لحفظ البيض

ينبغي الالتزام بطريقة معينة لحفظ البيض لضمان سلامته وعدم تسببه في أي إيذاء للجسد، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد وضعه في الثلاجة.

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بعض النصائح حول حفظ البيض في الثلاجة.

وتضمنت الطرق الصحيحة لحفظ البيض في الثلاجة، أربعة محاور.

كيف يمكن ضمان سلامة البيض عند الحفظ؟#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/i2GiuOuCXW — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 3, 2020

أولا: عند تبريد كمية كبيرة من بقايا البيض الساخنة، قم بتقسيمها إلى عدة حاويات حتى تبرد بسرعة.

ثانيا: يجب حفظ البيض في الثلاجة على درجة حرارة 5 مئوية.

ثالثا: احفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، واحرص على استخدامها خلال 3 إلى 4 أيام بحد أقصى.

رابعا: لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته.