"بالزغاريد والمأذون"... فيديو يوثق حفل زفاف مصري تحت أعماق البحر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرا عن إقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب السياحية.

وقال المغامر المصري صدام كيلاني، صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية، "طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر".

وأوضح أن "الموضوع كان رائعا، وكان هناك تأمين كبير من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع"، مشيرا إلى أنه "كان يوجد زغاريد تحت الماء، ومأذون، بالإضافة إلى تواجد كبير للسياح على الشاطيء".

من جانب آخر، التقى محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، بمكتبه بشرم الشيخ بالغطاس المصري، الذى يسعى لتسجيل رقم جديد فى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للغطس تحت الماء لمدة 150 ساعة بمدينة دهب بجنوب سيناء.