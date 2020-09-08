السلطات الفرنسية تعتقل "سفاح الخيول"

نجحت السلطات الفرنسية في إلقاء القبض على مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل وتشويه الخيول في فرنسا.

وبحسب هيئة "بي بي سي"، تلقت الشرطة الفرنسية عشرات البلاغات حول تعرض خيول للقتل أو التشويه في مختلف أنحاء البلاد.

ووصل عدد الحيوانات التي تعرضت للإيذاء، إلى نحو 150.

وعثر على بعض الحيوانات مصابة بجروح في أعينها أو قطعت آذانها، وفي حالات أخرى تعرضت للتشويه في أعضائها التناسلية.

ولم يتم التوصل للدوافع وراء تلك الجرائم إلى الآن، لكن يعتقد أنها جزء من "طقوس شيطانية".

وتم إلقاء القبض على المشتبه به صاحب الـ50 عاما في بلدة أوت رين، بعد الاشتباه في تنفيذه هجمات على اثنين من الأحصنة.