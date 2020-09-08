شركة إسرائيلية تصور إعلانا لملابس نوم في دبي... فيديو

أصبحت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر أول عارضة أزياء من بلدها تشارك في جلسة تصوير في دولة الإمارات بعد اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي.

ظهرت ماي مرتدية ملابس نوم (بيجامة) محتشمة أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء أنستاسيا المقيمة في الإمارات.

واتفقت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس/ آب، على تطبيع العلاقات بينهما لتصبح الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقدم على ذلك عندما توقع الاتفاق بشكل نهائي.

ونُظمت جلسة التصوير، التي تضمنت رفع عارضتي الأزياء علمي إسرائيل والإمارات، في رمال دبي إحدى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات والمركز الإقليمي للأعمال والسياحة.

و"فيكس" علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم (البيجامات) النسائية. واحتراما للعادات والتقاليد في الإمارات اكتفت الشركة بعرض ملابس نوم فقط.

وقالت ماي تاغر "نحترم الأصول هنا". وفقا لوكالة "رويترز".

ونظرا لأنه لم يتم بعد إصدار تأشيرات دخول بسهولة للمواطنين الإسرائيليين كما لم تنظم بعد رحلات جوية مباشرة بين الدولتين، فقد وصل فريق التصوير الإسرائيلي إلى دبي على متن رحلات جوية عبر أوروبا وبجوازات سفر ثانية غير إسرائيلية.

وقالت المخرجة نويا يوهانانوف: "في اللحظة التي سمعنا فيها عن اتفاق التطبيع فكرنا أن التصوير في دبي سيكون أمرا مثيرا للغاية"، مضيفة أن الحصول على الأوراق اللازمة استغرق بعض الوقت.

وشددت إسرائيل والإمارات على المزايا الاقتصادية التي قد تجنيانها من التطبيع، وجرى بالفعل توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الأعمال.

وزار وفد إسرائيلي أبو ظبي، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات بخصوص التطبيع.