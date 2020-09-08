بعد عرض أول حلقة من الموسم الثاني... "ابنة السفير" يتصدر البحث على غوغل

وظهر في إعلان أول حلقة من الموسم الثاني عندما ينجو سنجار الذي يؤدي دوره الممثل إنجين أكيوريك، من الموت وهو يحتضن نارين التي تؤدي دورها نسيلهان أتاغول، بعد أن أنقذها من يد أمين الذي حاول خطفها، إلا أن تتعرض البطلة لإصابة برصاص ثم يبدأ الصراع بين سنجار وفايز.

لا يزال هاشتاج حلقة اليوم بالترند التركي بأكثر من 60 ألف تويتة مع شخصيات الابطال سانجار ايفه و ناري شلبي 💥🖤#Narsan , #SefirinKızı pic.twitter.com/xjRPRnNvfq — ابنة السفير | Sefirin Kızı (@SefirinkIzI_arb) September 7, 2020

وكان الموسم الأول انتهى حلقاته بخطف أمين لنارين وإصابة سنجار بالرصاص خلال محاولته لإنقاذها.

وتدور أحداث المسلسل حول حب "سنجار" و"ناره" لبعضهما البعض بجنون منذ الصغر، لكن والد "ناره" عارض علاقتهما، فقررا الفرار والزواج سراً.

شك "سنجار" في الليلة التي تلت زفافهما أن "ناره" قد خانته ولا يصدق كلماتها، فأخرجها من كوخهما، فترمي "ناره" بنفسها من على حافة الهاوية وتصاب بجروح خطيرة.

وتختفي بعد ذلك، لتصبح قصتهما ملحمة، وفي بال "سنجار" أن "ناره" تركته بسهولة، بحثا عن حياة جديدة، وبعد سنوات، عادت ناره إلى حياة سنجار، حيث تظهر في الوقت الذي يخطط فيه سنجار للزواج وتقرر بدء حياة جديدة، وتتوالى الأحداث.