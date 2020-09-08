أطباء يستخرجون 6500 جنيه من معدة مواطن في مصر... صور

نجح أطباء في قسم الطوارئ في مستشفى قصر العيني العام في مصر، في استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن أحد المواطنين خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 4 ساعات.

وبحسب موقع بوابة "الوطن" المصري، قام بالعملية الدكتور عبد الرحمن مصطفى في قسم الجراحة العامة بطب القصر العيني، وعدد من الأطباء وهم، دكتور مصطفى محمود والدكتور لؤي الصباحي والدكتورة هبه محمد.

أطباء بـ"قصر العيني" يستخرجون 6500 جنيه من معدة مواطن في 4 ساعات

التفاصيل| الوطن.. https://t.co/NkgNDBe9pC pic.twitter.com/7PuOp9DvW5 — Akhbarak (@akhbarak) September 8, 2020

وفي السياق، قال الدكتور لؤي الصباحي نائب قسم الجراحة، إن "المريض وصل عن طريق أحد أقسام الشرطة يعاني من آلام شديدة في البطن، حيث تم عمل أشعة مقطعية أثبتت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات".

وأوضح الدكتور لؤي أنه "جرى استخراج مبلغ 6500 جنيه، جزء منها من المعدة والباقي من فتحة الشرج".

وأشار إلى أنه "يتردد على المستشفى حالات عدة تبتلع عملات نقدية أو أشياء غريبة، لكنها لم تصل إلى هذه الحالة".

وتابع ساخرا: "الموضوع كان صعب".