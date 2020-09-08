"بقيت سرية 3 سنوات"... الكشف عن الطائرة الغامضة "الرصاصة" لأول مرة... صور وفيديو

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن رصد طائرة غامضة في أحد مطارات كاليفورنيا الاستراتيجية قبل ثلاثة أعوام، لكن هذه الطائرة بقيت غامضة وسرية حتى تم الكشف عنها اليوم.

وتم رصد الطائرة لأول مرة في أبريل / نيسان من عام 2017، وتحدث عنها موقع "The War Zone" الأمريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، لكن هذه الطائرة بقيت طي الكتمان بشكل غريب طيلة ثلاث سنوات.

وبحسب موقع "سي إن إن"، فقد تم الكشف أخيرا عن الطائرة الغريبة من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها على موقعها الجديد في الإنترنت.

ويطلق على هذه الطائرة التي تلقب بـ "الرصاصة"، اسم "Celera 500L"، وهي تعتبر طائرة خاصة تتسع لنحو 6 أشخاص فقط.

ونوهت الصحيفة بأن هذه الطائرة تستطيع التحليق بسرعات عالية جدا، مثل الطائرات النفاثة، مع قدرة فريدة على توفير الوقود تصل إلى نحو ثمانية أضعاف.

وتم إجراء نحو 31 رحلة تجريبية على الطائرة الجديدة، أثبتت من خلالها كفاءتها وديناميكيتها العالية في استغلال الهواء، حيث صنفت بأنها "الأفضل تجاريا" من حيث القابلية للتنفيذ.

وتعبر الطائرة نحو 18 إلى 25 ميلا لكل غالون وقود يتم استهلاكه، بالمقبل تستهلك الطائرات النفاثة من نفس الحجم غالون واحد لكل 2 أو 3 ميل.

Otto harnesses laminar flow design for fuel efficiency #OttoAviation The Celera 500L is expected to fly six passengers in a stand-up cabin at 450 mph over 4,500 miles, at under 25 miles per gallon. It is also expected to glide 125 miles from 30,000 feethttps://t.co/AiMrCcC14v pic.twitter.com/8wuWxjPMZg — Airframer (@AirframerDotCom) September 2, 2020

وتبلغ تشغيل الطائرة نحو 328 دولارا في الساعة، وهي تكلفة منخفضة في عالم الطيران، حيث تفوقها مثيلاتها بنحو 6 أضعاف تقريبا.

It currently costs about $2,000 per hour to operate a private jet. Otto Aviation says its new Celera 500L can cut that cost to just $328. https://t.co/ZtwQ4k41HJ pic.twitter.com/x3DO9692VO — Big Think (@bigthink) September 2, 2020

وبحسب الشركة المصنعة، فإن هذه القدرة التي تمتلكها الطائرة ناتجة عن ميزة "التدفق الصفيحي"، حيث يتم استثمار جسم الطائرة لزيادة التدفق الصفيحي إلى أقصى حد ممكن، والذي يوفر أقل قوة جر لأسطح الطائرات، بحسب "سي إن إن".