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    أطعمة ينصح بتناولها قبل النوم لتنعم بصحة أفضل

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    يمكن للحصول على قدر جيد من النوم، تحسين الصحة العامة بشكل كبير، إذ يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويحافظ على الصحة العقلية ويعزز الجهاز المناعي.

    ذرة
    © AP Photo /
    فوائد مذهلة للذرة تشمل غناها بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية
    وعمومًا، يُنصح بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة، على الرغم من صعوبة حصول العديد من الأشخاص على ما يكفي، حسبما أفاد موقع "هيلث لاين".

    هناك يوجد العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتعزيز النوم الجيد، بما في ذلك إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، حيث أن بعض الأطعمة والمشروبات لها خصائص تعزز النوم، وفيما يلي أفضل 9 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها قبل النوم لتحسين جودته.

    1- اللوز

    مكسرات اللوز لها العديد من الفوائد الصحية، إنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية، حيث تحتوي أوقية (28 جرامًا) منها على 18% من احتياجات البالغين اليومية من الفوسفور و 23% للريبوفلافين.

    توفر الأونصة أيضًا 25% من احتياجات المنغنيز اليومية للرجال و 31% من احتياجات المنغنيز اليومية للنساء.

    2- الديوك الرومية

    وجبة من اللحم
    © Fotolia / Azurita
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    يحتوي لحم الديك الرومي على نسبة عالية من البروتين، وتوفر الأوقية الواحدة المشوية ما يقرب من 8 جرامات من البروتين. يعتبر أيضًا مصدرًا متواضعًا لعدد قليل من الفيتامينات والمعادن، مثل الريبوفلافين والفوسفور، ومصدر غني بالسيلينيوم.

    3- شاي البابونج

    هو شاي عشبي مشهور يحتوي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وغني بالفلافونات، وهي فئة من مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب الذي يؤدي غالبًا إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

    4- الكيوي

    تحتوي الحبة الواحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك 71% من القيمة اليومية لفيتامين سي، وتوفر للرجال والنساء 23% و31% على التوالي من فيتامين كيه.

    5- عصير الكرز الحامض

    يوفر كميات متواضعة من عدد قليل من العناصر الغذائية المهمة، مثل المغنيسيوم والفوسفور، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم. تحتوي الحصة 8 أوقيات (240 مللتر) على 17% من البوتاسيوم الذي تحتاجه المرأة كل يوم و 13% من البوتاسيوم الذي يحتاجه الرجل كل يوم.

    6- الأسماك الدهنية

    محل لبيع الموز
    © AFP 2020 / STR
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    مثل السلمون والتونة والماكريل، صحية بشكل لا يصدق، وما يجعلها فريدة من نوعها هي توفيرها كمياتها استثنائية من فيتامين د. حصة قدرها 3 أوقيات (85 جرامًا) من سمك السلمون تحتوي على 570 وحدة دولية من فينامين د، ما يمثل 71% من الاحتياج اليومي.

    7- جوز عين الجمل

    غني بالعديد من العناصر، ويوفر أكثر من 19 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى 1.9 جرام من الألياف في الحصة البالغة أوقية واحدة. الجوز غني بشكل خاص بالمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس. كما أنه مصدر جيد للدهون الصحية.

    8- شاي زهرة الآلام

    شاي عشبي آخر يستخدم تقليديا لعلاج عدد من الأمراض الصحية. إنه مصدر غني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، التي تشتهر بدورها في الحد من الالتهابات، وتعزيز صحة المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

    9- أرز أبيض

    الأرز الأبيض من الحبوب التي يتم استهلاكها على نطاق واسع كغذاء أساسي في العديد من البلدان. الفرق الرئيسي بينه وبين الأرز البني هو أن الأرز الأبيض تمت تنقيته من النخالة والجراثيم، وهذا يجعله أقل في الألياف والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة.

    ومع ذلك، لا يزال الأرز الأبيض يحتوي على كمية مناسبة من عدد قليل من الفيتامينات والمعادن. توفر حصة قدرها 79 جراما من الأرز الأبيض، 19% من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك. كما أنها توفر 21% من احتياجات الثيامين اليومية للرجال و22% من احتياجات الثيامين اليومية للنساء.

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    الكلمات الدلالية:
    الصحة, صعوبة النوم, النوم بعمق, قلة النوم, النوم
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