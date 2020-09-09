انفصال إطارات سيارة سباق بطريقة غريبة... فيديو

تعد رياضة سباق السيارات من أخطر السباقات في العالم، لأنها تحتاج إلى كثير من المغامرة لقطع مسافات طويلة في أوقات محددة، عبر طرق متشابكة ومليئة بالمنحنيات.

ولهذا السبب يتم تجهيز سيارات السباق بأحدث وسائل الحماية إضافة إلى الاهتمام البالغ بالمكونات الميكانيكية للسيارة حتى لا تتعرض لحوادث يمكن أن تقتل قائدها.

ورغم ذلك تتعرض بعض سيارات السباق لحوادث مؤلمة بعضها يكون بانقلاب السيارة وآخرى بانفلات إحدى إطاراتها بسبب السرعة الزائدة وصعوبة مسارات السباق.

لكن مقطع فيديو متداولة، على "تويتر" يظهر لحظة انفصال اثنين من إطارات سيارة سباق بطريقة غريبة خلال مشاركتها في السباق.

ويظهر الفيديو الإطارين الأماميين للسيارة وهما ينفصلان في وقت واحد ويتحركان بصورة منفردة في خطين متوازين أمام السيارة.