"شطرنج الفايكنغ"... العثور على لعبة كاملة القطع في ساحة معركة حدثت قبل ألف عام... صور

واكتشف عامل المناجم المتقاعد ميك بوت (73 عامًا) اللعبة القديمة والأثرية في منطقة توركسي التابعة لمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، حيث تشير الدراسات أن مقاتلي الفايكنغ كانوا يقيمون معسكرات قتالية في تلك المناطق في عام 872 بعد الميلاد.
Because early texts often referred to the game as “tafl”—a Germanic word denoting “board” or “table”—translators regularly mistook it for allusions to chess until the 20th century. But hnefatafl seems to have meant way more to Vikings than its offshoots did to their descendants. pic.twitter.com/sXSuw7XlZ4— Atlas Obscura (@atlasobscura) July 3, 2018
ويعتبر مكان الاكتشاف أحد المراكز العسكرية أو المعسكرات الكبرى التي كانت بمثابة موقع دفاعي واستراتيجي للفايكنغ في فترات أشهر الشتاء والتي استخدمت في عمليات الاستعداد والتدريب لغزو إنجلترا.
Viking chess: Hnefatafl— Dan Rust (@danrust) July 29, 2020
We love this game (with mead)#hnefatafl #Nordic pic.twitter.com/kYUMzRdTqQ
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت القطع جزءا من لعبة استراتيجية تسمى "هانيفاتفال"، وهي تشبه لعبة الشطرنج وكانت شائعة لدى الجنود في ذلك الوقت والتي تساعد على تدريس الجنود العمليات الاستراتيجية في ساحة المعركة.
An original version of the ancient Viking game Hnefatafl (pronounced naffle taffle), played often in Iceland. One of the many games the Digital Ludeme Project @archaeoludology is researching.— PlayDNA Podcast (@PlayDNApodcast) June 5, 2020
Discussed in our recent episode "Ancient Games"#boardgames #vikings #hnefatafl pic.twitter.com/kaI3LacLTK
وتم طرح المجموعة الكاملة والنادرة من قطع ألعاب الفايكنغ للبيع بعد اكتشافها بواسطة جهاز الكشف عن المعادن للبيع في مزاد في "ديكس نونان ويب" (DNW) في لندن، يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر/ أيلول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)