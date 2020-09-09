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    "لقد بكيت"... جدل كبير بعد رد الفنان ياسر العظمة على منشور لشابة صينية... فيديو

    © Sputnik . WASIM SULIMAN
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    أثار رد الفنان السوري الكبير ياسر العظمة، بطل سلسة المسلسل الكوميدي السوري الشهير "مرايا"، على شابة صينية، على صفحته في فيسبوك استحسانا واسعا لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا والعالم العربي.

    وبدأت القصة عندما شارك الفنان السوري الكبير، مقطع فيديو نفذته الشابة الصينية تتحدث فيه، باللغة العربية، عن مسلسل "مرايا"، وعن الظهور الجديد للفنان السوري ياسر العظمة، على صفحة صينية تقدم منشورات عربية تحمل اسم " CGTN Arabic".

    وكتب العظمة تعليقا على الفيديو الذي شاركه، قائلا: "كل الشكر للشابة آسيا من الصين على هذا التقرير اللطيف".

    وصدمت الشابة الصينية، أسيا زن، بمشاركة الفنان السوري للفيديو الذي نفذته، وعلقت على الصفحة الخاصة بالفنان السوري، قائلة: "لقد بكيت، شكرا أيها الأستاذ المحترم (الفنان السوري)، أشعر بحماس كبير بعد ردك عليّ، خصوصا أنك دعوتني بالشابة".

    وأضافت الفتاة الصينية: "أنتم أسطورة في قلبي لن تتكرر، عندما أشاهد مرايا لا أفهم جميع التفاصيل، لكن أداءكم رائع ومضحك جدا، أنت فنان حقيقي، احترامي الكبير لكم، الشابة الصينية أسيا".

    لكن المتابعين الكثر لصفحة الفنان السوري صدموا عندما شاهدوا رد العظمة على تعليق آسيا، حيث قال:

    "سرني حماسك لتعلم اللغة العربية وإصرارك على تعلمها، كما أسعدني أنك من متابعي برامجي مرايا وسواه، وأنك تجيدين العربية كتابةً ونطقاً، وقد أدهشني لفظك السليم، وخفة ظلك وأنت تمثلين مشهداً من مرايا.. لك محبتي وشكرا لتواصلك".

    وردت بدورها الشابة الصينية على العظمة: "شكرا يا أستاذ، كم أنا محظوظة بتعلم اللغة العربية، إنها صعبة ولكن جميلة للغاية ولها قوة ساحرة، وبفضل تعلم اللغة العربية، تعرفت على مرايا وتعرفت عليكم، فنان عظيم في عالم عربي وفي قلوب متابعين صينيين. وأيضا أتابع برنامجكم مع ياسر العظمة... كم أتمنى في يوم ما مقابلتكم والتحدث معكم، ألف سلام واحترام".

    ولاقى رد العظمة استحسانا واسعا من المتابعين، حيث اعتبر الكثيرون أن رده يعبر عن تواضعه الكبير رغم شهرته الواسعة في العالم العربي، هيث قال أحد المتابعين "صدقا دائما أقول لن ولم يأتي مثله (العظمة) ممثل للوطن العربي أفضل ممثل أحبه لحد الأن".

    وكتب أحد المتابعين: "لم ولن يأتي فنان عظيم مثل الأستاذ ياسر العظمة، كل لوحة في هذا المسلسل (مرايا) لها قصة واقعية وألف معنى، لنا الفخر بك".

    وكان الفنان السوري قد نشر قبل أيام قصيدة، حملت اسم "إن رضيت دمشق"، والتي اعتبرت الحلقة الأولى من برنامج "مع ياسر العظمة".

    ولقيت أبيات الشعر التي كتبها العظمة بنفسه، وألقاها بطريقته الساحرة، استحسانا وانتشارا واسعا لدى السوريين، خصوصا أنها لامست معاناتهم وظروفهم الصعبة بطريقة صادقة.

    واشتهر الفنان السوري ياسر العظمة بسلسة "مرايا" الشهيرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة من الجمهور في العالم العربي والسوري، والتي قدم من خلالها على مدى سنوات، نقدا ساخرا جميلا أدخل البهجة والفرح والبسمة لقلوب الملايين.

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