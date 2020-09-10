تسجيل
08:43 GMT10 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أسرع سيارة كهربائية في العالم

    باستثمار سعودي... كشف تفاصيل سيارة لوسيد أير الكهربائية

    www.facebook.com/Talaqiechannel
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102158/63/1021586327_0:1:1200:676_1200x675_80_0_0_675502ed711e5e0466db3e1c94debd3b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202009101046494772-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/

    كشفت شركة لوسيد موتورز، عن تفاصيل سيارتها السيدان الكهربائية المنتظرة والتي تبدأ عمليات تسليمها بحلول ربيع عام 2021 مع مجموعة كاملة من النماذج بأسعار تبدأ بأقل من 80 ألف دولار.

    وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، تسعى الشركة التي استثمر صندوق الاستثمارات السعودية العامة فيها عام 2018 أكثر من مليار دولار، لإرساء معايير صناعية جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية الفاخرة والمتطورة.

    وتستند لوسيد أير في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يطلق عليها اسم لوسيدسبيسكونسبت؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية.

    ويعتبر هذا المفهوم عنصرا رئيسيا في الهيكلية الهندسية لمنصة لوسيد الكهربائية المتطورة (LEAP)، والتي ستبنى عليها لوسيد أير وسيارات لوسيد القادمة، حيث أنها منهجية شاملة ومتميزة لبناء السيارات الكهربائية بعيدا عن استخدام الحلول الجاهزة مسبقا، والتي ترى كثيرا في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المعهودة في السوق.

    وبفضل ابتكار محركات كهربائية أصغر حجما وأكثر قوة، مع تحسين كبير لمجموعة النقل الكهربائية للحركة، نجحت لوسيد في استغلال تلك المساحة وتعزيز راحة الركاب.

    وتمتلك لوسيد أير القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار بفضل قوة تصل إلى 1080 حصان في هيكلية هندسية بمحرّك مزدوج ونظام دفع رباعي، إذ تعتبر حتى اليوم سيارة السيدان الكهربائية الوحيدة القادرة على تحقيق هذه النتيجة.

    وتتكامل قوة لوسيد أير مع قدرتها على قطع مسافة أطول تصل حتى 832 كيلومتر وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

    وبمجرد طرحها في الأسواق، ستكون لوسيد أير السيارة الكهربائية الأسرع شحنا في العالم، حيث يمكنها قطع مسافة 32 كيلومتر مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر، وبمعنى آخر، يستطيع مالكو لوسيد أير قطع مسافة 482 كيلومتر بعد شحن سيارتهم في ظروف حقيقية على الطريق لمدة 20 دقيقة فقط.

    وانطلاقا من فلسفة لوسيدسبيسكونسبت الحصرية، تتألق لوسيد أير بمقصورة داخلية فاخرة بالحجم الكامل، مع الحفاظ على الطابع الرشيق والرياضي لسيارات السيدان التقليدية.

    وأدت هذه المنهجية إلى توفير مساحة تخزين هي الأكبر من نوعها حتى الآن في السيارات الكهربائية، مع قدرات تخزين ثنائية المستوى في مساحتين أمامية وخلفية.

    وتعتبر لوسيد أير السيارة الفاخرة الأكثر كفاءة في العالم من حيث خواص الديناميكا الهوائية؛ حيث بلغ معامل السحب في السيارة 0.21 بحسب اختبارات نفق الرياح المتطور للطرق المتعرجة في ويندشير.

    ويعتبر نظام لوسيد دريم درايف المتطور لمساعدة السائق في لوسيد أير المنصة الأولى من نوعها، وتجمع أجهزة الاستشعار الأكثر شمولا في السوق مع نظام حديث لمراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة، وبشكل قياسي في جميع سيارات لوسيد أير دريم إديشن، وهو أول نظام من نوعه يقدم 32 جهاز استشعار يغطي الرؤية، والرادار والموجات فوق الصوتية، فضلا عن نظام ضوئي للاكتشاف وتحديد المدى بدقة عالية هو الأول من نوعه في العالم بشكل قياسي على سيارة كهربائية.

    وتعاونت لوسيد مع أمازون لتزويد سيارتها لوسيد أير بخدمات مدمجة للمساعد الصوتي الشخصي أليكسا، ويتيح ذلك للسائق والركاب فرصة الاستمتاع بتجربة أليكسا بكامل تفاصيلها، بما في ذلك خدمات الملاحة وإجراء المكالمات الهاتفية وبث الوسائط والتحكم بالمنازل الذكية، وإضافة أغراضٍ إلى عربة التسوق أو عناصر إلى قائمة المهام مع الحفاظ على تركيز السائق على القيادة.

    ويوفر التكامل بين لوسيد وأليكسا مجموعة موسعة من مزايا التحكم بسيارة لوسيد أير بما فيها نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء،عبر توجيه أوامر صوتية بسيطة.

    وعند استخدام السائق لأليكسا، سيتم تفعيل نظام دعم بصري للأوامر في الشاشة الزجاجية لمقصورة لوسيد أير، وستزداد مجموعة الميزات المتوفرة بمرور الوقت مع تحديثات نظام لوسيد لاسلكيا.

    انظر أيضا:

    سيارة كهربائية تطير في الهواء أثناء إعادة شحنها...فيديو
    ستضع حدا لـ "تسلا"... وضع اللمسات الأخيرة على سيارة كهربائية خارقة... فيديو
    جدل واسع في مصر... هل بدأت "الإنتاج الحربي" تصنيع هذه السيارات الكهربائية
    الكلمات الدلالية:
    السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر، تحمل العلم الإسرائيلي، تقف مع عارضة الأزياء الروسية المقيمة في دبي أناستاسيا، وتحمل العلم الإماراتي، خلال جلسة تصوير لمجموعة البيجاما للعلامة التجارية الإسرائيلية FIX's Princess Collection في دبي، الإمارات العربية المتحدة 8 سبتمبر 2020.
    ليست قمة كامب ديفيد ولا البيت الأبيض... جلسة تصوير للعلامة التجارية الإسرائيلية في الإمارات
    إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام
    "سبوتنيك V" القاضي على كورونا
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك