باستثمار سعودي... كشف تفاصيل سيارة لوسيد أير الكهربائية

كشفت شركة لوسيد موتورز، عن تفاصيل سيارتها السيدان الكهربائية المنتظرة والتي تبدأ عمليات تسليمها بحلول ربيع عام 2021 مع مجموعة كاملة من النماذج بأسعار تبدأ بأقل من 80 ألف دولار.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، تسعى الشركة التي استثمر صندوق الاستثمارات السعودية العامة فيها عام 2018 أكثر من مليار دولار، لإرساء معايير صناعية جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية الفاخرة والمتطورة.

وتستند لوسيد أير في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يطلق عليها اسم لوسيدسبيسكونسبت؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية.

Your Dream Car has arrived. Introducing the 2021 Lucid Air.



Available in Touring, Grand Touring, and exclusive Dream Edition trims. Design and reserve yours now at the all-new https://t.co/vsu3AB2l44. https://t.co/QjpTN4Gz9R pic.twitter.com/iry8PnbJ8N — Lucid Motors (@LucidMotors) September 9, 2020

ويعتبر هذا المفهوم عنصرا رئيسيا في الهيكلية الهندسية لمنصة لوسيد الكهربائية المتطورة (LEAP)، والتي ستبنى عليها لوسيد أير وسيارات لوسيد القادمة، حيث أنها منهجية شاملة ومتميزة لبناء السيارات الكهربائية بعيدا عن استخدام الحلول الجاهزة مسبقا، والتي ترى كثيرا في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المعهودة في السوق.

وبفضل ابتكار محركات كهربائية أصغر حجما وأكثر قوة، مع تحسين كبير لمجموعة النقل الكهربائية للحركة، نجحت لوسيد في استغلال تلك المساحة وتعزيز راحة الركاب.

وتمتلك لوسيد أير القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار بفضل قوة تصل إلى 1080 حصان في هيكلية هندسية بمحرّك مزدوج ونظام دفع رباعي، إذ تعتبر حتى اليوم سيارة السيدان الكهربائية الوحيدة القادرة على تحقيق هذه النتيجة.

وتتكامل قوة لوسيد أير مع قدرتها على قطع مسافة أطول تصل حتى 832 كيلومتر وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

World’s Quickest Sedan: With a quarter mile time of just 9.9 seconds and 1080 hp, the Lucid Air Dream Edition resets the bar for Electric Performance.



Discover the proprietary Lucid EV technology that makes it possible ahead of the global reveal on 9.9. https://t.co/cMSvvspTUb pic.twitter.com/NEvuWHADmx — Lucid Motors (@LucidMotors) September 2, 2020

وبمجرد طرحها في الأسواق، ستكون لوسيد أير السيارة الكهربائية الأسرع شحنا في العالم، حيث يمكنها قطع مسافة 32 كيلومتر مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر، وبمعنى آخر، يستطيع مالكو لوسيد أير قطع مسافة 482 كيلومتر بعد شحن سيارتهم في ظروف حقيقية على الطريق لمدة 20 دقيقة فقط.

وانطلاقا من فلسفة لوسيدسبيسكونسبت الحصرية، تتألق لوسيد أير بمقصورة داخلية فاخرة بالحجم الكامل، مع الحفاظ على الطابع الرشيق والرياضي لسيارات السيدان التقليدية.

وأدت هذه المنهجية إلى توفير مساحة تخزين هي الأكبر من نوعها حتى الآن في السيارات الكهربائية، مع قدرات تخزين ثنائية المستوى في مساحتين أمامية وخلفية.

وتعتبر لوسيد أير السيارة الفاخرة الأكثر كفاءة في العالم من حيث خواص الديناميكا الهوائية؛ حيث بلغ معامل السحب في السيارة 0.21 بحسب اختبارات نفق الرياح المتطور للطرق المتعرجة في ويندشير.

ويعتبر نظام لوسيد دريم درايف المتطور لمساعدة السائق في لوسيد أير المنصة الأولى من نوعها، وتجمع أجهزة الاستشعار الأكثر شمولا في السوق مع نظام حديث لمراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة، وبشكل قياسي في جميع سيارات لوسيد أير دريم إديشن، وهو أول نظام من نوعه يقدم 32 جهاز استشعار يغطي الرؤية، والرادار والموجات فوق الصوتية، فضلا عن نظام ضوئي للاكتشاف وتحديد المدى بدقة عالية هو الأول من نوعه في العالم بشكل قياسي على سيارة كهربائية.

Thoughts on Lucid Air? It has 1080 HP, 2.5 sec 0-60 and a 1/4 mile of 9.9 secs. It has 517 miles of range and It can receive 300 miles of range in 20 minutes thanks to the 900V architecture and 300kW max charging speed as well as the Air has V2G and V2V. The Air will start at 80K pic.twitter.com/Uk7On96XNp — BabyTesla (@BabyTesla3) September 10, 2020

وتعاونت لوسيد مع أمازون لتزويد سيارتها لوسيد أير بخدمات مدمجة للمساعد الصوتي الشخصي أليكسا، ويتيح ذلك للسائق والركاب فرصة الاستمتاع بتجربة أليكسا بكامل تفاصيلها، بما في ذلك خدمات الملاحة وإجراء المكالمات الهاتفية وبث الوسائط والتحكم بالمنازل الذكية، وإضافة أغراضٍ إلى عربة التسوق أو عناصر إلى قائمة المهام مع الحفاظ على تركيز السائق على القيادة.

ويوفر التكامل بين لوسيد وأليكسا مجموعة موسعة من مزايا التحكم بسيارة لوسيد أير بما فيها نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء،عبر توجيه أوامر صوتية بسيطة.

وعند استخدام السائق لأليكسا، سيتم تفعيل نظام دعم بصري للأوامر في الشاشة الزجاجية لمقصورة لوسيد أير، وستزداد مجموعة الميزات المتوفرة بمرور الوقت مع تحديثات نظام لوسيد لاسلكيا.