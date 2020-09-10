"فضلات طيور"... فكرة يابانية لمحاربة السرقة.. صور

وتعتمد فكرة الشركة على إصدار ملصقات على شكل فضلات الطيور يتم إلصاقها على الدراجات، حيث سيحتقر اللصوص فكرة سرقة دراجة بفضلات الطيور.
ووفقا لإحصائيات المديرية العامة للشرطة اليابانية، ففي عام 2018، سرقت حوالي 184 ألف دراجة في البلاد، 40 في المئة من هذه الدراجات المسروقة تمت سرقتها رغم وجود أقفال الآمان، مما خلص لفكرة بأن تدابير السلامة المعتادة لم تعد تعمل.
パワーアップ！— ねとらぼ (@itm_nlab) September 9, 2020
ぺとっ 「鳥のうんちシール」がパワーアップ、鳥のうんちシールSecond登場 ねっとりタラリ「よりリアル」にhttps://t.co/9RUPpVI4IW @itm_nlab #鳥のうんちシール #ねとらぼ交通課 pic.twitter.com/3c4zIO1pkv
وبحسب الشركة فالسارق يترك مسرح الجريمة على نفس الدراجة المسروقة، ولكنه لن يجلس على دراجة بفضلات الطيور، لذلك قررت الشركة تصنيع ثلاث ملصقات لبراز الطيور.
その手があったか！逆転の発想で生まれた"くそスマート"な自転車盗難の防止術— bouncy / バウンシー (@bouncy_news) March 26, 2020
詳しくはこちら👉https://t.co/LvuUOJz0zR#チャリ通 #自転車盗難 pic.twitter.com/esHOf2Pm64
قبل بدء الإنتاج، اهتم اليابانيون بمسألة التصميم، فقد تمت دراسة فضلات الطيور الحقيقية لجعل ملصقاته قابلة للتصديق قدر الإمكان.
بالإضافة إلى الملصقات، ابتكرت الشركة أغطية مقاعد دراجات خاصة بها براز مطرزة عليها.
きょうの8時37分頃〜の聞きかじり情報部では #ヴィレッジヴァンガード から発売！自転車盗難防止対策グッズ「 #鳥のうんちシール 」を紹介🚲— ニッポン放送「あなたとハッピー！」 (@happy_1242) August 30, 2020
これで、自転車も盗まれない？？#happy1242 #ニッポン放送 pic.twitter.com/U00BK4TZs0
وتم جمع أكثر من 4 آلاف دولار على إحدى منصات التواصل وإرسالها للشركة للمساعدة في تصنيع هذه اللصاقات.
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