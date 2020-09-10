منها السبانخ...أطعمة تقي من الإصابة بالمرحلة الثانية من السكري

كشفت دراسة عن أطعمة ينبغي إدراجها في أنظمتنا الغذائية للتحكم في مستويات السكر في الدم؛ لتجنب خطر الإصابة بالمرحلة الثانية.

ونشرت صحيفة "تايمز ناو نيوز" الأمريكية، 5 أطعمة أساسية تقي الجسم من خطورة الإصابة بالمرحلة الثانية من مرض السكري:

السبانخ

تحتوي السبانخ والخضراوات الورقية مثل الخس على عدة عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم وفيتامينA، ومضادات الأكسدة والألياف والتي لها دور فعال في إنقاص الوزن والوقاية من مرض السكري، خاصة المرحلة الثانية منه والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

الأرز البني

التفاح

يحتوي الأرز البني على نسبة كبيرة من الألياف وأثبتت عدة دراسات أن تناول الأرز البني يقي الأشخاص بنسبة 26% من الإصابة بالمرحلة الثانية من مرض السكري، بالإضافة لفوائده الصحية في تعزيز صحة القلب.

يحتوي التفاح على نسب مرتفعة من صبغة الكيرسيتين، وهي صبغة نباتية تعزز من وظيفة الأنسولين في الجسم، بالإضافة لاحتواء فاكهة التفاح على مضادات للأكسدة والألياف، والتي بدورها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في الوقاية من الإصابة بالمرحلة الثانية من السكري.

التوت

الفاصوليا

تعتبر فاكهة التوت بأنواعه والفراولة من الأطعمة الصحية، التي تحتوي على فوائد صحية عديدة فالتوت غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تبطئ امتصاص الجسم للجلوكوز وجعل مستويات السكر في معدلاتها الطبيعية، فضلًا عن أن التوت من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مما يعزز من مستويات السكر الطبيعية في الدم.

تحتوي الفاصوليا على نسب كبيرة من البروتين والألياف وحمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ونسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، وأكدت عدة دراسات وأبحاث أن تناول كوب من الفاصوليا بشكل يومي يقلل نسبة السكر في الدم.

يذكر أنه لا يوجد طعام سحري أو نظام غذائي للوقاية من مرض السكري. ومع ذلك، قد يساعدك اتباع نظام غذائي متنوع وإجراء تعديلات على نمط الحياة في الحفاظ على صحتك ولياقتك.