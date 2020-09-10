ماكرون: فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة إلى لبنان بعد الحريق الذي نشب في مرفأ بيروت

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى لبنان بعد الحريق الذي نشب في مرفأ بيروت، اليوم الخميس.

باريس - سبوتنيك. ونقلت قناة "بي إف إم"، عن الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، أن "فرنسا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة بعد حريق مرفأ بيروت".

واندلع حريق جديد في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.

وكانت مراسلة "سبوتنيك"، قد نقلت عن مصدر بالدفاع المدني اللبناني أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحريق اندلع في مستودع داخل المنطقة الحرة بمرفأ بيروت فيه زيوت وإطارات"، مشيرة إلى أن "المواد المشتعلة غير خطرة".