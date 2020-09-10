خدمة أحداث الفيديو من غوغل تتيح ميزة تحقيق الدخل

أعلنت شركة "غوغل" عن إمكانية تحقيق الدخل من خدمة أحداث الفيديو المسماة (Fundo) التي تسمح لصناع المحتوى من إيجاد أحداث وتعيين تاريخ الحدث وبيع التذاكر.

وحسب الموقع الرسمي للخدمة تتيح (Fundo) لصناع المحتوى استضافة أحداث افتراضية مدفوعة الأجر وببيع تذاكر الأحداث الخاصة، ولا توجد تطبيقات أو برامج لتنزيلها، إذ يحدث كل شيء على موقع الخدمة، كما توفر المنصة طريقة سهلة لتشغيل هذه الأنواع من الأحداث، بالتكامل مع ميزات بث الفيديو ومعالجة الدفع والاستضافة، في مقابل حصول "غوغل" على نسبة 20 في المئة من الأرباح.

وأصبحت فكرة تقديم طريقة سهلة لصناع المحتوى لتقديم أحداث عبر الإنترنت مدفوعة الأجر أكثر قيمة بفضل انتشار جائحة فيروس كورونا، التي فرضت تحول العديد من الأحدث إلى الإنترنت.

وتسمح (Fundo) لما يصل إلى 30 مستخدمًا بالظهور على الشاشة في الوقت نفسه، وذلك بهدف أن تكون الأحداث الأصغر بديلاً للندوات الرقمية العملاقة أو الحفلات الموسيقية مع مئات الحاضرين.

وشهدت شركة "غوغل" توسعة الأحداث الافتراضية لتشمل أشياء، مثل دروس التمرين ودروس الطبخ وورش العمل.