كيم كارداشيان تحسم أمرا غامضا بشأن جسدها... فيديو

حسمت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أمس الأربعاء، جدلا ظل يراود العديد من معجبيها لسنوات، والمتعلق بأحد أعضاء جسدها.

وردت كارداشيان بشكل قاطع وحاسم على حقيقة امتلاكها لستة أصابع في قدمها، وذلك بمشاركتها مقطعا مصورا حديث لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يبرز امتلاكها لخمسة أصابع طبيعية.

كما ظهرت كيم كارداشيان في المقطع المصور وهي تعد بنفسها أصابع قدمها الخمسة.

وبينت أن سبب اعتقاد العديد من الناس امتلاكها إصبعا سادسا هو أن لديها بروز عظمي في القدم، والموجود بعد أصغر إصبع في قدمها.

💁 @KimKardashian has addressed those sixth toe rumours and here's what she had to say 💁 pic.twitter.com/Q5eyf7NaYW — MTV UK (@MTVUK) September 10, 2020

​يشار إلى أن كيم كارداشيان أعلنت لجماهيرها، أمس الأربعاء، عن خبر حزين بشأن برنامج تلفزيون الواقع "عائلة كارداشيان" الذي يعرض منذ وقت طويل.

وقالت كيم كارداشيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعا لـ"كيب أب ويز ذا كارداشيانز".

وسيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاما وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوما عالميين، في بداية عام 2021.

وأعربت كيم عن شكرها لـ "الآلاف من الأفراد والشركات" المشاركين في البرنامج.

وأضافت: "أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية".

وتابعت قائلة إن "هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظل مدينة للأبد لكل من دعم دورا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد".