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    المطربة السورية أصالة نصري

    أصالة نصري تكشف سر حذفها المفاجئ لمنشوراتها كافة من "إنستغرام"

    © AFP 2020 / STR
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    خرجت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن صمتها، اليوم الخميس، لتكشف أخيرا لجمهورها عن سر حذف منشوراتها كافة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.

    وأوضحت في منشور جديد لها عبر "إنستغرام" جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لا تستسلم"، والذي تعتبره أنه بمثابة "طوق نجاة" الذي أنقذ روحها وعقلها من أعاصير الألم.

    المطربة السورية أصالة نصري
    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    سر مسح أصالة نصري كافة منشوراتها على "إنستغرام"
    وأوضحت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية "لأنها لم تستطع أن تٔفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية".

    وقالت: "لم أستطع أن أُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، أُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيّه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله".

    وأضافت: "أنا أنا ولا أعرف أكون غير هكذا.. وهذا أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغني وأضحك مع ولادي وببكي على وطني وأتعاطف مع مُجتمعي، وأتواصل مع أصدقائي، وأضع كحلي بكل إهتمام، رغم اإني أعلم رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرة تانية برتبه وهكذا .. وما ذكرته كله بحب أحكي عنه وأكتب ووصل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بأني بكل ما ذكرت حتى الكركبة واللخبطه اللي بعملهم هنّن جزء مني .. قبلتوني متل ما أنا وهذا من عظيم حظي .. وآخر شية بهذا الحديث بنرجع لعنوان ألبومي القادم "لا تستسلم" هو بالحقيقه متل ما ذكرت وأكرر (هو روحي مُتجسّدة)".

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    كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) #لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .. ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه .. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه .. أنا أنا ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا .. والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي .. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي .. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده) .. Photography @elirezkallah Dress @nicolasjebran @nicolasjebranworld Jewelry @vmarbymaral @vmarjewelry Makeup @bassamfattouh Hair @tonysawayasalon Produced by @plastikstudios @audiorotana @sahamtunes #أصالة #Assala

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    ​وكانت أصالة نصري طرحت، في شهر يونيو/ حزيران، أغنية جديدة باللهجة الخليجية، هي "جيتني مكسور"، وهي كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.

    يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

    وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".

    وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي".

    انظر أيضا:

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    أصالة نصري تغني بالخليجي "جيتني مكسورة"... فيديو
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    بعد طلاقها... أصالة نصري: اشتريت خاتم خطوبة... فيديو
    سر مسح أصالة نصري كافة منشوراتها على "إنستغرام"
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, سوريا, أصالة نصري
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