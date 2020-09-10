هل تخيلت أن تبيع التراب بالمال... هذا أصبح واقعا

هل تخيلت يوما أن تبيع التراب مقابل مبالغ مالية؟ لقد أصبح ذلك واقعا ملموسا بالفعل، ولكنه ليس ترابا عاديا.

إنه تراب القمر، هذا ا أعلنت عنه وكالة ناسا الفضائية التي أكدت استعدادها للتعاون مع الشركات الخاصة من أجل تجميع كمية من الأتربة من سطح القمر، وذلك بمقابل مادي، بحسب موقع "إندغادجيت".

وطلبت " ناسا " من الشركات وطلبت "ناسا" من الشركات أن تقدم لها مقترحاتها، كما أكدت أنها تمانع من العمل مع شركات من خارج الولايات المتحدة.

وتأتي خطوة "ناسا" الجديدة ضمن خطتها لإرسال أول امرأة والرجل التالي إلى القمر مع حلول عام 2024.

وطلبت "ناسا" من الشركات أن تقدم لها مقترحاتها، كما أكدت أنها تمانع من العمل مع شركات من خارج الولايات المتحدة.

وستطلب وكالة "ناسا" من الشركات التي تقبل التعاون معها أن تقدم لها صورا للمواد التي تم جمعها من على سطح القمر، بالإضافة إلى بيانات الموقع الذي تم أخذ منه العينات، على أن تصبح المواد التي تم جمعها ملكية حصرية لـ"ناسا".

وتأمل الوكالة في الحصول على تلك العينات مع حلول عام 2024.

وغرد مدير وكالة "ناسا"، جيم بريدنستين، عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحن نضع سياساتنا موضع التنفيذ لتغذية حقبة جديدة من الاستكشاف والاكتشاف ستفيد البشرية جمعاء".

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 10, 2020

ولدى وكالة "ناسا" عشرات المشاريع الأخرى قيد العمل التي ستساعدها في الاستعداد لمهمة القمر 2024.