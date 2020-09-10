وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريغ... إحدى فتيات "جيمس بوند" وبطلات "صراع العروش"

توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريغ، اليوم الخميس، عن عمر 82 عاما، والتي نالت شهرتها من بطولتها مسلسل "ذي أفنجرز" (المنتقمون) في ستينيات القرن الماضي، ولعبها دورا مهما في مسلسل "صراع العروش".

كما أن ريغ لعبت دورا في فيلم العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، "أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس" (في الخدمة السرية لجلالتها)، بحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.

"We are very sad to hear of the passing of Dame Diana Rigg, the legendary stage and screen actress who was much beloved by Bond fans for her memorable performance as Tracy di Vicenzo in On Her Majesty’s Secret Service, the only woman to have married James Bond." pic.twitter.com/nqQCSg35oM — James Bond (@007) September 10, 2020

وقالت ابنتها راشيل ستيرلينغ في بيان: "ماتت أمي الحبيبة بسلام أثناء نومها في وقت مبكر من صباح اليوم في المنزل محاطة بالأسرة".

وتابعت: "توفيت بمرض السرطان الذي تم تشخيصه في مارس/ آذار، وأمضت أشهرها الأخيرة وهي تتأمل بفرح حياتها الاستثنائية المليئة بالحب والضحك والاعتزاز بمهنتها. سأفتقدها بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".

وانتقلت ديانا ريغ، المولودة في دونكاستر بشمال إنجلترا، مع أسرتها إلى الهند قبل الذهاب إلى المدرسة في إنجلترا، ودرست في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية، قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959.

Sad to say goodbye to Bond, Avengers and Game of Thrones legend Dame Diana Rigg, gone at 82.

“I used to get a lot of odd fan mail, but my mum enjoyed replying to it. She'd tell overexcited teenage boys, 'My daughter's too old for you. What you need is a run around the block.'" pic.twitter.com/4EHAAjoSQD — Marshall Julius (@MarshallJulius) September 10, 2020

وذاع صيتها مع تجسيدها لشخصية العميلة السرية "إيما بيل" في مسلسل "المنتقمون" إلى جانب جون ستيد.