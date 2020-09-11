تسلل إليه في السعودية... تفاصيل لأول مرة عن تدخل حسني مبارك في "دور الجاسوس"

كشف الكاتب المصري طاهر البهي عن تفاصيل لأول مرة بشأن تدخل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في حسم دور "رأفت الهجان" لصالح الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز بعد معرفة أن هناك مفاوضات مع ممثل آخر لأدائه.

قال البهي على قناته بـ"يوتيوب"، إن علاقة صداقة قوية جمعته بالفنان الراحل، وروى له عن كواليس دوره في مسلسل "رأفت الهجان"، فبعد أن بدأ الاستعداد للدور فوجيء أن هناك مفاوضات مع نجم آخر، ولكن عبد العزيز لم ييأس وقرر اللجوء إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح البهي أن " مبارك كان يتواجد وقتها في السعودية، فتوجه محمود عبد العزيز إلى المملكة واستأذن من المسؤولين هناك وارتدى الزي السعودي ودخل وسط المواطنين".

وتابع: "لم يتعرف عليه مبارك، وقدم عبد العزيز نفسه، وأخبره عن دور "رأفت الهجان" ومدى حبه له، ما جعل يتدخل شخصيا في الأمر والذي انتهى بتقديم الفنان الراحل للدور".

وعن تقليد شخصية سيد درويش في فيلم "الكيت كات" في شخصية "الشيخ حسني"، أكد البهي أن محمود عبد العزيز نفى ذلك تماما.

وأضاف أنها شخصية حقيقية تدعى "الشيخ محسن" في إمبابة ولكنه توفي قبل تقديم الفيلم.

ولفت البهي إلى أن محمود عبد العزيز كان يرفض حصره في دور الفتى الأول الوسيم وغضب منه عندما وجه له سؤالا حول هذا الأمر.