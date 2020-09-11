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    الممثل المصري أحمد عز

    بعد موقفه مع مؤمن زكريا... أحمد عز يقوم بلفتة إنسانية جديدة في "الملاك النائم"... صور وفيديو

    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    استضاف الفنان المصري، أحمد عز، في أحدث عروض مسرحيته "علاء الدين"، فتاة مصرية ظلت راقدة في غيبوبة لأكثر من شهرين إثر تعرضها لحادث سير مروع أواخر العام الماضي، ونجت حينها من الموت بأعجوبة، ولقبت عبر وسائل الإعلام بـ"الملاك النائم".

    واستحوذت الفتاة التي تدعى، فريدة هشام أمجد، على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2019، بسبب الحادث المروع الذي تعرضت له ووقوعها في غيبوبة استمرت أكثر من 60 يوما.

    وشارك مخرج مسرحية "علاء الدين"، مجدي الهواري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورا ومقطع مصور من استضافة فريدة هشام أمجد الشهيرة إعلاميا بـ"الملاك النائم" في العرض المسرحي.

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    ياجماعة فاكرين في يوم من الايام طلبت منكم تدعوا لبنت صحبي #هشام_امجد علشان بنته #فريدة ترجع تاني للحياة لانه قلبه حلو وسامح البنت اللي خبطتها بالعربية ، فاكرين البنت ديه !! ربنا استجاب لدعائكم ودعاء امها وكل المصرين 🙏ورجعت تاني #فريدة_هشام_امجد الحمد لله #للحياة 🙏♥️شكراً فرقة #علاء_الدين علي حلاوتكم وقلبكم الجميل 😍🤩 شكراً #احمد_عز #cairoshow ♥️💪 ويارب ماحد يشوف منا وحش أبداً في ولادنا 🤗🙏

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    وكان الفنان المصري، أحمد حلمي، شارك منشورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، دعا من خلاله للفتاة فريدة بالشفاء العاجل لها.

    الممثل المصري لطفي لبيب
    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    أحمد عز يقبل يد لطفي لبيب بعد بكائه... فيديو
    وكتب حلمي في منشوره: "يا رب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ادعوا لها علها ساعة استجابة"، وطلب من جمهوره بالدعاء لها.

    وتأتي استضافة أحمد عز للفتاة الملقبة بـ"الملاك النائم"، بعد أسابيع من استضافته للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا في مسرحية "علاء الدين"، والذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة. 

    ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارة عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل.

    وتعرض مسرحية "علاء الدين" حاليا على مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, أحمد عز
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