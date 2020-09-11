بعد موقفه مع مؤمن زكريا... أحمد عز يقوم بلفتة إنسانية جديدة في "الملاك النائم"... صور وفيديو

واستحوذت الفتاة التي تدعى، فريدة هشام أمجد، على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2019، بسبب الحادث المروع الذي تعرضت له ووقوعها في غيبوبة استمرت أكثر من 60 يوما.
وشارك مخرج مسرحية "علاء الدين"، مجدي الهواري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورا ومقطع مصور من استضافة فريدة هشام أمجد الشهيرة إعلاميا بـ"الملاك النائم" في العرض المسرحي.
View this post on Instagram
حمدلله على السلامة يا فريدة 💙🧞♂️🎭#فريدة_هشام #الملاك_النائم @farida_hesham2019 @cairo.show @magdyalhawary
View this post on Instagram
ياجماعة فاكرين في يوم من الايام طلبت منكم تدعوا لبنت صحبي #هشام_امجد علشان بنته #فريدة ترجع تاني للحياة لانه قلبه حلو وسامح البنت اللي خبطتها بالعربية ، فاكرين البنت ديه !! ربنا استجاب لدعائكم ودعاء امها وكل المصرين 🙏ورجعت تاني #فريدة_هشام_امجد الحمد لله #للحياة 🙏♥️شكراً فرقة #علاء_الدين علي حلاوتكم وقلبكم الجميل 😍🤩 شكراً #احمد_عز #cairoshow ♥️💪 ويارب ماحد يشوف منا وحش أبداً في ولادنا 🤗🙏
وكان الفنان المصري، أحمد حلمي، شارك منشورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، دعا من خلاله للفتاة فريدة بالشفاء العاجل لها.
وتأتي استضافة أحمد عز للفتاة الملقبة بـ"الملاك النائم"، بعد أسابيع من استضافته للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا في مسرحية "علاء الدين"، والذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.
ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارة عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل.
وتعرض مسرحية "علاء الدين" حاليا على مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)