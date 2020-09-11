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    هجمات 11 سبتمبر

    بعد 19 عاما... نجوم من هوليوود يتذكرون ضحايا حادث 11 سبتمبر

    © AFP 2020 /
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    في خضم عام مليء بالأزمات الوطنية في أمريكا، بما في ذلك جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتوترات العرقية المتزايدة، وحرائق الغابات المستعرة الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انتقل العديد من نجوم هوليوود إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتذكر وتكريم ضحايا حادث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والذي يصادف، اليوم الجمعة، مرور 19 عاما على وقوعه.

    شارك الممثل الأمريكي، كريس برات، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة لشعاعي ضوء تم وضعهما مكان برجي مركز التجارة العالمي اللذين انهارا نتيجة الحادث، وكتب معها: "نرجو أن نكرم الذين سقطوا من خلال دفاعنا المستمر عن الحرية، أمة واحدة، في ظل الله، غير قابلة للتجزئة، نرجو أن نسعى باستمرار لاتحاد أكثر كمالا".

    وتابع بطل أفلام "غارديانز أوف ذا غلاكسي": " وقد لا ننسى أبدا، ليس فقط الذين سقطوا، بل القيم التي نتمسك بها، لئلا يذهب موتهم سدى".

    نشرت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، صورة لنصب تذكاري يحمل اسم ضحايا حادث 11 سبتمبر، وكتبت معه: " "اليوم نكرم ونتذكر الضحايا والأبطال الذين سقطوا في 11 سبتمبر، أفكاري مع جميع العائلات والأصدقاء الذين عانوا من خسارة لا يمكن تصورها".

    عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، شارك الممثل الأمريكي، مارك والبرغ، تحية تقدير لضحايا الحادث، إذ كتب: "اليوم، نكرم أولئك الذين فقدناهم في 11 سبتمبر وجميع المستجيبين الأوائل، بما في ذلك المدنيين الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة مواطنيهم".

    وأردف: "دعونا نحاول أن نتذكر هذا الشعور بالوحدة الوطنية في بلدنا خلال هذه الأوقات الصعبة".

    نشرت الممثلة الأمريكية، ميشيل فايفر، صورة غروب الشمس لمانهاتن مع تمثال الحرية في المقدمة، واستوحت في تعليقها حديثا من أرملة، جيسون دال، طيار الرحلة 93 الذي كان من ضحايا الحادث: ""إذا لم نتعلم شيئا آخر من هذه المأساة، فلنتعلم أن الحياة قصيرة وليس هناك وقت للكراهية".

    وأضافت بطلة فيلم "Batman Returns" إنتاج عام 1992: "نتذكر المدنيين الأبرياء وأول المستجيبين الذين فقدوا حياتهم في هذا اليوم الرهيب قبل 19 عاما".

    كما شاركت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، لقطة لبرجي مركز التجارة العالمي عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام"، وأرفقت معها رسالة قصيرة هي:"لا تنسى أبدا 11 سبتمبر، إرسال الحب والنور للجميع اليوم".

    ​وقتل نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001 ما يقرب من 3000 شخص، عندما اختطف 19 مسلحا مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي حسب الرواية الأمريكية 4 طائرات ركاب ونفذوا هجمات انتحارية ضد أهداف في الولايات المتحدة، حيث ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وأصابت ثالثة البنتاغون وتحطمت رابعة في حقل بشانكسفيل في بنسلفانيا.

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    الكلمات الدلالية:
    كيم كارداشيان, مشاهير, منوعات, هوليوود, أمريكا
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