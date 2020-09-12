ملكة جمال تنهال بالطعن على بائعة... فيديو

ألقت الشرطة الروسية القبض على ملكة جمال سابقة تدعى، ناتاليا دولجانوفسكايا، لاعتدائها على عاملة في متجر طعنا بالسكين.

ودخلت صاحبة الـ32 عاما إلى المتجر وتوجهت مباشرة إلى أول عاملة في طريقها وانهالت عليها بالطعن.

وتدخل موظف وأحد الزبائن وسارعوا بإنقاذ العاملة التي نقلت إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وبحسب قناة NTV كشفت والدة ناتاليا عن تغيرات في الحالة النفسية لإبنتها منذ فترة، حتى أنها قالت لها في إحدى المرات "أشعر أن بعض الشياطين بداخلي".

يذكر أن العاملة المجني عليها، أصيبت بسبع طعنات في الرأس والوجه والرقبة واليدين والعمود الفقري.