نجم بوليوود يكشف سبب شربه بول البقر بشكل يومي

أوضح نجم السينما الهندية أكشاي كومار، أنه يحرص على شرب بول البقر بشكل يومي حيث يعتقد أن له فوائد طبية بما فيها مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد الممثل الهندي من أشد المؤيدين لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي خصص ملايين الدولارات للبحث في منتجات تستخدم فضلات الأبقار لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان.

ودعا العديد من السياسيين الموالين لحزب مودي الحاكم، إلى استخدام روث وبول الأبقار لعلاج فيروس كورونا.

Akshay Kumar reveals he drinks cow urine daily. Here's how Ayurveda supports it | The Times of India https://t.co/ZR6LwlLprT — taslima nasreen (@taslimanasreen) September 11, 2020

وظهر الممثل صاحب الـ53 عاما من قبل مع المغامر التلفزيوني البريطاني بير جريلز، وهما يتناولان الشاي المصنوع من روث الأفيال في محمية هندية.

وقال كومار: "أتناول بول البقر كل يوم لأسباب ترتبط بطب الأيورفيدا التقليدي الهندي"، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست".

وأنشأت حكومة مودي وزارة "الأيورفيدا واليوغا"، حيث اقترح رئيس الوزراء الهندي أن اليوغا قد تساعد على إنشاء "درع وقاية" ضد فيروس كورونا.