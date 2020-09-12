بطل مسلسل "الاختيار" ينهار من البكاء في زفاف شقيقته... فيديو

لم يتمالك الفنان المصري، أمير كرارة، نفسه أثناء حضوره حفل زفاف شقيقته الصغرى، أمس الجمعة، وانهمر في البكاء تأثرا بزواجها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة، والتي يظهر فيها وهو يبكي أثناء تهنئته لها وكذلك عند رقصه معها على أنغام "بنتي حبيبتي" للمطرب المصري، مدحت صالح.

وحقق أمير كرارة نجاحا كبيرا من بطولته مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان 2020، الذي يتناول تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.

و​يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي"‎.‎