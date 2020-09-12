ابنة رجاء الجداوي: لم أزرها في المستشفى طوال فترة مرضها

كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، عن تفاصيل وكواليس علاقتها بوالدتها وأيامها الأخيرة داخل مستشفى العزل، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلادها في 6 سبتمبر/ أيلول.

وأكدت أميرة مختار في لقائها مع برنامج "أسرار النجوم"، عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم" المصرية، الخميس، أنها لم تزر والدتها رجاء الجداوي طوال فترة علاجها في المستشفى.

وقالت: " لم أزرها في المستشفى ولا مرة، وكانت ترفض ذلك، وعندما علمت في إحدى المرات بأنني قادمة لزيارتها غضبت بشدة".

وأشارت ابنة الجداوي إلى أن معظم محادثاتها معها كانت من خلال خاصية "الفيديو كول"، وكانت تستمر لساعات لكي تطمئن عليها.

وأشارت إلى أن والدتها لم تكن تتألم أثناء وجودها في المستشفى، ولكن كل أزمتها كانت في صعوبة التنفس.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس "كورونا" المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي ولدت، في السادس من سبتمبر/أيلول 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا.

وشاركت الجداوي في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام.