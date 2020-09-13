رصد إعصار ناري في أمريكا... فيديو

ويُظهر الفيديو لقطات لدوامة نارية كما يمكن سماع إطلاق السلطات لصافرات الإنذار نظرا للخطر الذي يواجهه سكان المنطقة.

وأفيد في وقت سابق، أن حرائق الغابات في أمريكا حطمت الرقم القياسي هذا العام، وتضررت المدن الكبيرة في غرب البلاد، وتوفي ما لا يقل عن 23 شخصا. وعانى المئات من الأمريكيين من الكارثة التي اجتاحت أكثر من 12 ولاية. معظم ضحايا الحريق (19 شخصًا) من ولاية كاليفورنيا.

والإعصار الناري، هو عبارة عن زوبعة كبيرة من اللهب تحدُث عند صعود الهواء الساخن للأعلى بحركة دورانية، ليحل مكانه الهواء البارد من الأسفل ويُعاود الصعود مُجدداً نحو الأعلى حاملاً معه ألسنة اللهب على شكل دوامة نارية مُخيفة في شكلها وحركتها.