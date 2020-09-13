مدرس صيني يحول وجهه إلى حديقة حيوان... فيديو

يستطيع بعض المبدعين رسم لوحات فنية تحاكي المناظر الطبيعية، لكن عندما يتم رسم تلك اللوحات على جسم متحرك فتصبح أكثر إبداعا.

ويعد رسم أشكال الحيوانات من أكثر اللوحات الفنية جمالا لأنها تحتاج إلى دقة كبيرة لرسم تفاصيلها.

Zoo on face! Look how Wu Yuyang, an art teacher from north China's Tianjin, turns his face into a canvas for all kinds of animals pic.twitter.com/GT1NQgBJIP — People's Daily, China (@PDChina) September 13, 2020

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لمدرس من مدينة تيانجين، شمالي الصين، مشيرة إلى أنه استطاع أن يرسم مجموعة من أشهر الحيوانات على وجهه بدقة عالية.

ويظهر المقطع مدرس الفنون الصيني "يويانغ" وهو يرسم لوحات تحمل رؤوس حيوانات مختلفة على وجهه، بينما يقوم في كل مرة بتصوير وجهه وهو يتناول الغذاء المفضل لكل حيوان على حدا مع صورته.