سباق بالكراسي المتحركة في الصين... فيديو

وأصبحت الكراسي المتحركة أكثر تطورا في الوقت الحالي بعدما تم تجهيزها بمحركات ووسائل تقنية أخرى لمنحها الاتزان المطلوب أثناء الحركة.

وربما كان ذلك سببا في تطلع بعض مستخدميها في الصين إلى استخدامها في سباق تم تصويره على إحدى الطرق العامة ليكون رمزا لشعور التحدي الذي يتمتع به مستخدمو هذه الكراسي.

ويرصد مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشعب" الصينية اثنين من مستخدمي الكراسي المتحركة خلال خوضهم سباق بإحدى الطرق بمقاطعة "هيلونغج يانغ"، شمال شرقي الصين.

Wheelchair road race? Two men in powered wheelchairs were found driving fast on the road in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province. Local traffic police said such wheelchairs should not go against speed limit at 6km/h. (Do NOT imitate) pic.twitter.com/0nhQ4wCvBR — People's Daily, China (@PDChina) September 13, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة الصينية تقول إن السرعة القصوى لتلك الكراسي المتحركة يجب ألا تتجاوز 6 كيلومترات في الساعة حتى لا يتعرض مستخدمها للخطر.