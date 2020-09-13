3 أسود في أضعف لحظات حياتهم... فيديو

استقبلت حديقة حيوان دالاس بولاية تكساس الأمريكية 3 أشبال، ولدت يوم 17 أغسطس/ آب الماضي.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، يرصد الأسود الصغيرة التي تبدو ضعيفة وتحتاج إلى مساعدة في تناول طعامها.

ولفتت الوكالة إلى أن الأشبال الثلاثة تضم ذكر واثنين من الإناث، مشيرة إلى أنه يتم رعايتهم بمساعدة العاملين في الحديقة.

وأوضحت أن تلك الأشبال خضعت للفحوصات الطبية اللازمة بعد الولادة ثم تم إعادتهم إلى أمهم مرة أخرى.

ويظهر الفيديو لحظة قيام العاملين في الحديقة بإرضاع تلك الأسود الصغيرة مستخدمين زجاجات صغيرة ووضعها على فمها مثلما يتم رضاعة الأطفال الصغار.