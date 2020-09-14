فتاة تلقى حتفها أمام أعين خطيبها خلال موعد غرامي

وقع حادث أثناء موعد رومانسي غربي كينيا، في مقاطعة ناندي.

ماتت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا بشكل مأساوي، حسب صحيفة "ستاندارات".

قرر العشاق الذهاب في نزهة إلى شلال تشيبكيت، وقررت المتوفاة دوركاس جيبكيموي تشومبا التقاط صور.

أثناء التقاط الصور، انزلقت المرأة وسقطت في الماء.

وقال خطيبها بينجمن كازونغا: "كانت أسوأ لحظة في حياتي. صورة غرقها بلا حول ولا قوة في الماء، ومحاولاتي لإنقاذها دون جدوى، تحطم قلبي أكثر".