"لا أحد يستطيع السخرية"... محمد رمضان يرد على أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي

View this post on Instagram

الفنان #محمد_رمضان يعلّق على أغنية "Number 2" لـ #أحمد_الفيشاوي والتفاصيل في #TheInsiderAr على #تلفزيون_دبي و #على_أوان #خلك_على_أوان @mohamedramadanws @elienakhlee @fishawyofficial