"لا أحد يستطيع السخرية"... محمد رمضان يرد على أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي

رد الفنان المصري، محمد رمضان، على سخرية مواطنه، الفنان أحمد الفيشاوي، منه بتقديمه أغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2".

وكان الفيشاوي أعلن أخيرا أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.

وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

من جانبه، علق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وعبر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.

يشار إلى أنه سبق للفنانة المصرية، بشرى، السخرية من محمد رمضان بأغنية طرحتها بعنوان "كوبرا"، والتي سخرت فيها من أغنيتي محمد رمضان "نمبر وان" و"الملك"، الأمر الذي سبّب أزمة بينهما قام بإخمادها رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.