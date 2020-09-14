ديانا كرزون تحتفل بزفافها اليوم... وتقدم اعتذارا

وشاركت كرزون عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها مع عريسها، الإعلامي معاذ العمري، والتي كشفت معها أن حفل زفافهما سيكون اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
واعتذرت ديانا كرزون في بيانها عن عدم قدرتها بدعوة جميع الأهل والأحباب والأصدقاء ليشاركوها الفرحة، احتراما لتعليمات السلامة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وكتبت: "كثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف الذي نمر فيه لم يسمح لنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هذا الوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
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بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ @omari.moath #معاذ_العمري #ديانا_كرزون
واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، في شهر فبراير/ شباط.
وشاركت كرزون وقتها صورا للحفل عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".
وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".
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