خبر وفاة دارين البايض يشعل "تويتر"... وتعليق فوري من الفنانة السعودية

ونعى نشطاء عبر موقع "تويتر"، دارين البايض تحت وسم (رحمة الله عليك يا دارين)، فيما شكك كثيرون في صحة هذه الأخبار، معتبرين أن هناك من يتقصد إثارة الشائعات والأخبار المفبركة.
تحت وسم #رحمه_الله_عليك_يا_دارين.. هل توفت #دارين_البايض؟— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) September 13, 2020
للتفاصيل:https://t.co/i4hwzodHTH#مشاهير#زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_سبتمبر2020@darin00013 pic.twitter.com/JZE9Nmwvvj
بدورها، نفت النجمة الشابة جميع الشائعات المتداولة حول وفاتها وعبرت عن استيائها عبر تويتر، قائلة: "مو طبيعي تمزحوا بالموت كمان أنتو بشر ولا ايش أنتو حقيقي الله يصلحكم".
مو طبيعي تمزحو بالموت كمان انتو بشر ولا ايش انتو حقيقي الله يصلحكم— دارين البايض (@darin00013) September 12, 2020
ودارين البايض، هي ممثلة سعودية لبنانية من مواليد 1996، قدمت برنامج "أكشن يا عيال" على قناة MBC، كما اشتهرت بإتقانها لتقنية "الليبسينغ" من خلال فيديوهاتها المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)