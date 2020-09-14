خبر وفاة دارين البايض يشعل "تويتر"... وتعليق فوري من الفنانة السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة الفنانة السعودية دارين البايض، عن 24 عاما.

ونعى نشطاء عبر موقع "تويتر"، دارين البايض تحت وسم (رحمة الله عليك يا دارين)، فيما شكك كثيرون في صحة هذه الأخبار، معتبرين أن هناك من يتقصد إثارة الشائعات والأخبار المفبركة.

بدورها، نفت النجمة الشابة جميع الشائعات المتداولة حول وفاتها وعبرت عن استيائها عبر تويتر، قائلة: "مو طبيعي تمزحوا بالموت كمان أنتو بشر ولا ايش أنتو حقيقي الله يصلحكم".

مو طبيعي تمزحو بالموت كمان انتو بشر ولا ايش انتو حقيقي الله يصلحكم — دارين البايض (@darin00013) September 12, 2020

ودارين البايض، هي ممثلة سعودية لبنانية من مواليد 1996، قدمت برنامج "أكشن يا عيال" على قناة MBC، كما اشتهرت بإتقانها لتقنية "الليبسينغ" من خلال فيديوهاتها المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.