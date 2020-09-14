بعد تصريح أثار جدلا واسعا... رضوى الشربيني تتحدث مجددا عن المحجبات... فيديو

خرجت مقدمة البرامج المصرية، رضوى الشربيني، لتعلق على الجدل الذي أثارته أخيرا بتصريحاتها عن غير المحجبات في برنامجها "هي وبس"، والذي بدوره أثار جدلا واسعا تسبب في إحالتها للتحقيق من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واعتذرت رضوى الشربيني في مقطع مصور خلال إحدى حلقات برنامجها المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة" المصرية، عن تصريحها المثير للجدل، وقالت: "لقد أخطأت".

وقالت: "أولا أنا أعتذر جدا أنكم فهمتم ده ولا أحد ف يده أن يُدخل الجنة أو النار غير الله سبحانه وتعالى".

وأكدت رضوى الشربيني أنها "لم تستطع التعبير عن وجهة نظرها"، في التصريح الذي أثار جدلا، وتابعت موضحة أنها "قابلت الكثير من المحجبات خلال تلك الفترة يسألونها عن خلعهن الحجاب كونه مقيدا لهن في الخروج مع أزواجهن، ومن هذا المنطلق، شكرت المحجبات، لكن هذا الشكر انقلب ضدها باتهامها بالإساءة لغير المحجبات".

وأشارت الشربيني إلى أنها "كانت تقصد من وراء تصريحها بأن المحجبة هي التي عملت ما عليها أكثر منها ومن غير المحجبة"، مشددة على أن "هذا ليس له علاقة بأن غير المحجبة امرأة سيئة".

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Sep 13, 2020 at 9:15pm PDT

وكانت رضوى الشربيني أثارت بتصريحاتها عن غير المحجبات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عندما تحدثت الشربيني عن غير المحجبات خلال برنامجها "هي وبس" على فضائية "سي بي سي" المصرية، حيث وجهت نصيحة للسيدات بعدم خلع الحجاب، قائلة: "اوعى تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي (المحجبة) أحسن عند ربنا".

تصريحات الشربيني قابلها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات، معتبرين تفضيل المحجبة على غير المحجبة إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.

بينما يرى آخرون أنها طالبت السيدات بالحفاظ على إحدى الفرائض المهمة في الشريعة الإسلامية وهي "الحجاب".

وبدوره، أحال المجلس الأعلى لتنظيم لإعلام في مصر، رضوى الشربيني، للتحقيق العاجل بعد شكاوى تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

واعتبر حقوقيون أن تصريحات الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة، بحسب وسائل إعلام مصرية.