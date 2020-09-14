القصبي يناشد وزير الصحة السعودي لإنقاذ فنان مشهور

ناشد الفنان السعودي، ناصر القصبي، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بسرعة التدخل لإنقاذ الفنان، خالد سامي، الذي تم نقله أخيرا إلى أحد المستشفيات.

وغرّد القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر": "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة، وأنا أناشد معالي وزير الصحة، توفيق الربيعة، بسرعة التدخل مشكورا وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعه الكبد الآن وعلى وجه السرعة، والإ سيموت بين أيدينا".

الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه

وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه

بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لأجراء عمليه زراعه الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا pic.twitter.com/7ORqiSjctL — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 14, 2020

يشار إلى أن الفنان خالد سامي غرد، في شهر مايو/ أيار 2020، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لتوضيح آخر تطورات حالته الصحية، إذ كتب: "إلى جميع من سأل عني الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله، سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكرا ومقدرا لجميع من دعا لي، الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن".

إلى جميع من سأل عني الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله.

سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكر ومقدر لجميع من دعى لي، الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن.#خالد_سامي — خالد سامي (@khaledsami61) May 18, 2020

​وكانت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي كشفت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وأوضحت العتيبي وقتها في حديث مع "العربية.نت"، أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي، مضيفة أن "غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجا مؤقتا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلي".

وشرحت زوجة الفنان السعودي أن "سبب تأخر العملية كان رغبة ابنتهما سارة بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك"، موضحة أن "أمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى أحد المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".