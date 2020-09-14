مشهد مثير.. بجعة تنتقي طعامها بعنايا في بيروت... فيديو

أضحت البجعة "أوفي"، التي عُثر عليها وهي تحتضر في عرض البحر، مصدرا للبهجة حيث تستقطب اهتماما كبيرا من رواد أحد المطاعم على الكورنيش في وسط بيروت.

وتعرض اللقطات التي تم تصويرها يوم الأحد، البجعة البرية وهي تتجول بحرية في مقهى أبو منير للأسماك لتتلقى مكافأتها من عاملي المطعم. وقال أحد العاملين في مقهى أبو منير للأسماك، ماهر العود: "هذا الطير قُصت أجنحته، وهو معنا منذ خمسة إلى ستة أشهر، وكل يوم نعتني به ونطعمه ونسقيه المياه، ولا يأكل إلا السمك".

ويتم إطعام "أوفي" باليد بالكثير من الكيلوغرامات من الأسماك الطازجة بشكل يومي لتغدو صعبة الإرضاء على نحو متزايد عندما يتعلق الأمر بالمأكولات البحرية.

وأوضح نجل صاحب المطعم، عمر العود قائلا: "عادة لا تأكل إلا هذا النوع من السمك، ولا تتناول غيره، فإذا أعطيتها نوع سمك آخر تتذوقه ومن ثم ترميه على الأرض".

وبحسب موقع "ربتلي"، انضمت أوفي إلى فريق المطعم منذ ستة أشهر دون أن تتضح الفترة التي سيلازم فيها الطائر البري المطعم. وتابع عمر العود القول: "اتصلنا بمنظمة الحياة البرية اللبنانية وقالوا لنا إنها قد لا تهاجر لأنها اعتادت على الأكل هنا ولا تعرف كيف تصطاد".