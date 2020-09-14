على غرار موسكو... تكساس تدفع تعويضا للمتبرعين ببلازما الأجسام المضادة لكورونا

تمتلك ولاية تكساس الأمريكية قرابة 40 ألف نسمة نجوا من كورونا، ولم يتقدم منهم سوى المئات كمتبرعين ببلازما أجسام مضادة لكورونا، فكان لا بد من إغرائهم.

قال جوستين رودريغيز، مفوض مقاطعة المنطقة الثانية، بحسب موقع "ABC News": إن المقاطعة حصلت على 150 ألف دولار من الحكومة الفيدرالية لتمويل نظام رواتب جديد لتشجيع السكان على التبرع بالبلازما المضادة.

وأضاف رودريغيز للصحفيين "سيتم إعطاء ما بين 50 و 100 دولار لكل متبرع".

يذكر وأن السلطات في موسكو قدمت عرضا فحواه دفع 5000 روبل لكل من يتبرع بمقدار 600 ميليليتر من البلازما، للذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه.