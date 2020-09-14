مقتطفات من حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون... فيديو

ووثقت مقاطع الفيديو خروج الفنانة الأردنية من منزلها برفقة زوجها معاذ العمري مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم إلى مكان الحفل.

وكانت ديانا كرزون، قد أعلنت في وقت سابق عن زواجها اليوم، من خطيبها الإعلامي معاذ العمري، وذلك عبر حسابها في "إنستغرام" حيث نشرت صورة جمعتهما معا.

وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".