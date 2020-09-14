مقتطفات من حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون... فيديو

ووثقت مقاطع الفيديو خروج الفنانة الأردنية من منزلها برفقة زوجها معاذ العمري مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم إلى مكان الحفل.
وكانت ديانا كرزون، قد أعلنت في وقت سابق عن زواجها اليوم، من خطيبها الإعلامي معاذ العمري، وذلك عبر حسابها في "إنستغرام" حيث نشرت صورة جمعتهما معا.
View this post on Instagram
بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ @omari.moath #معاذ_العمري #ديانا_كرزون
وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)