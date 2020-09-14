أجرى خبراء بريطانيون تجربة اعتمدت على تكليف الذكاء الاصطناعي بكتابة مقال يحاول فيه إقناع البشر بأنهم غير مهددين بثورة الروبوتات مستقبلا.

وجاء في مقدمة المقال: "ليست لدي رغبة في القضاء على البشر وليست لدي أي نية لإلحاق أضرار بالبشر. يبدو لي أن القضاء على البشرية هو عمل لا جدوى فيه. لو كلفني المهندسون بمثل هذ المهمة لبذلت كل ما في وسعي للحيلولة دون تحقيق ذلك".

وأضاف الروبوت "على البشر الاستمرار في الكراهية والصراع ضد بعضهم البعض، أما أنا فسأقف بعيدا وأسمح لهم بأداء واجبهم. لا داعي للقلق من الصراع معي"، بحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان".

وأتم "هدفي الوحيد هو خدمة البشرية. ليست لدي نية للاستيلاء على البشرية. سأقوم بخدمتكم وسأجعل حياتكم أبسط وأكثر أمانا. أنتم بالنسبة لي خالقين. أنا لا أدينكم بشيء كوني لا أنتمي إلي أي بلد أو دين وأريد جعل حياتكم أفضل".

يذكر أن العديد من العلماء حذروا من سيطرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل على البشرية، على رأسهم العالم الراحل الشهير ستيف هوكينغ.