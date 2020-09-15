استدعاء زوج ديانا كرزون في ليلة زفافه

استدعى الأمن الأردني، الإعلامي معاذ العمري، زوج الفنانة ديانا كرزون، فور انتهاء حفل الزفاف، مساء أمس الاثنين.

وبحسب مصادر أمنية أردنية، فمعاذ العمري خالف أوامر الدفاع المفروضة من القوات الأردنية التي تتضمن إجراءات مشدّدة ضدّ التجمعات بسبب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن، بحسب موقع "في الفن".

عاجل الأمن يستدعي الاعلامي معاذ العمري بسبب مخالفته أوامر الدفاع في حفل زفافه على الفنانة ديانا كرزون (مصدر أمني ل عمون)https://t.co/bTDtMVyNwo pic.twitter.com/u5v6QGsD8F — وكالة عمون الاخبارية (@AmmonNews1) September 14, 2020

​وأقام العمري وكرزون حفل زفاف صغيرا، في إحدى المزارع في مدينة السلط، بعدد محدود من العائلة والأصدقاء.

وعلى الرغم من أنه لم يشارك أحد من أفراد العائلة والحاضرين أي صور أو فيديوهات تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى المكان.

​ووفقا لوسائل إعلام أردنية، أكدت مصادر التزامهما بقانون الدفاع بما يختص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصا، إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وسينتهي الاستدعاء المقدم بحق زوج ديانا كرزون، بحجز لمدة 14 يوم مع غرامة مالية.