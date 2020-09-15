الفنانة المصرية سوسن بدر تعلق على السخرية من إطلالتها الفرعونية

علقت الفنانة المصرية، سوسن بدر، لأول مرة، على سخرية عدد من رواد مواقع التواصل من إطلالتها ومظهرها الفرعوني في أكثر من جلسة تصوير.

ونشرت سوسن بدر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" منشورا ردت فيه على سخرية بعضهم من إطلالتها الفرعونية.

وقالت الفنانة المصرية: "لا أمتلك حسابا على موقع فيسبوك، لكن أحد أصدقائي بعث لي تلك المنشورات".

وتابعت سوسن بدر: "أحب تلك المنشورات بصورة كبيرة، وأريدكم أن تشاهدوا حقيقتها وتنظروا لها بضحك".

واستمرت الفنانة، قائلة: "أنا أضحك من كل قلبي عندما أرى تلك المنشورات، وأدرك أنها حب من الناس لي ليس أكثر".

وتستعد الفنانة سوسن بدر خلال الفترة الحالية لبدء تصوير مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

كما انتهت سوسن بدر أيضا من تصوير مشاركتها في فيلم تامر حسني الجديد "إلا أنا".

وتحدثت الفنانة المصرية سوسن بدر، في تصريحات سابقة، عن سبب إبقائها على شعرها الأبيض بعكس ما هو شائع في الوسط الفني من استخدام الصبغات للحفاظ على مظهر أكثر شبابا.

وقالت بدر إن إبقاءها على الشعر الأبيض يعبر عن قناعتها الشخصية وليس جرأة، وأوضحت أن الشعر الأبيض "يعبر عن عمرها الآن، ويعكس طبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها"، حسبما ذكر موقع "مبتدا".

وأضافت الفنانة المصرية الكبيرة أنه ليس لها فلسفة خاصة وراء اختيار اللون الأبيض لشعرها، لأنه فقط يعكس عمرها الحالي، فمنذ 10 سنوات كان مظهرها مختلف والآن تغير، وكل ما في الأمر أنها تريد أن تظهر على طبيعتها.

وتابعت: "شكلى كده مش قلقانة من الشعر الأبيض ولا من خطوط السن وعلامات الزمن اللى تحت عينى، بالعكس دى بتعكس التجربة الحياتية اللى عشتها"، لافتة إلى أن الإنسان يوميا أول شخص يراه عندما يستيقظ هو نفسه، فلماذا نرى شخصا آخر غير أنفسنا يخالف طبيعتنا؟!

وأردفت، قائلة: "تمسكى بشكلى الطبيعى ليس جرأة وإنما يمثل قناعة وهذه طبيعة السنين عندما تمر على البشر، والنهارده شكلى مختلف عن عشر سنوات فاتوا.. وبرضه نفس الشخص اللى بيقف دلوقتى قدام الكاميرا وبيعمل دور الأم فى سن أكبر".